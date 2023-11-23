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BBC

تصل لـ32.. الأرصاد تكشف أكثر الأيام القادمة ارتفاعا بالحرارة

07:03 ص الخميس 23 نوفمبر 2023
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    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس حار.
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن أعلى درجة حرارة متوقع وصولها خلال الفترة الحالية سيكون يوم السبت القادم، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.

أضاف "القياتي" لـ "مصراوي"، في تصريحات خاصة، أن ذلك يعد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بالنسبة للفترة الحالية، ويصل إلى 32 فيما يخص محافظات الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال الفترة القادمة تشهد اعتدال في حالات الطقس صباحًا، وبرودة ليلًا.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى درجات الحرارة الأرصاد

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