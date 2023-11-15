جرائم الكيان فاقت الوصف.. "الأزهر": إطلاق مصطلح "الإبادة الصهيونية" على حرب غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عزمه تطوير الخطاب الإعلامي المواكب للعدوان الصهيوني الآثم على فلسطين وأهلها.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أنه ابتكر مصطلحات جديدة يبتغي ترسيخها في الوجدان البشري وصفحات القواميس والموسوعات، على أن يتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد مرصد الأزهر، أن البداية بمصطلح Ziocide... ومعناه: "الإبادة الصـهيـونية"، وهو منحوت من كلمتي Zionist (صـهيـوني) وgenocide (الإبادة الجماعية)؛ أي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصـهاينة، مشددا على أن الصـهاينة جديرون بهذا الوصم، لأن جرائمهم فاقت الوصف.