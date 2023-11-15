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جرائم الكيان فاقت الوصف.. "الأزهر": إطلاق مصطلح "الإبادة الصهيونية" على حرب غزة

05:17 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عزمه تطوير الخطاب الإعلامي المواكب للعدوان الصهيوني الآثم على فلسطين وأهلها.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أنه ابتكر مصطلحات جديدة يبتغي ترسيخها في الوجدان البشري وصفحات القواميس والموسوعات، على أن يتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد مرصد الأزهر، أن البداية بمصطلح Ziocide... ومعناه: "الإبادة الصـهيـونية"، وهو منحوت من كلمتي Zionist (صـهيـوني) وgenocide (الإبادة الجماعية)؛ أي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصـهاينة، مشددا على أن الصـهاينة جديرون بهذا الوصم، لأن جرائمهم فاقت الوصف.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جرائم الكيان فاقت الوصف الإبادة الصهيونية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصـهاينة

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