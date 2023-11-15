الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.



وأكد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وقت سابق، انتهاء اللمسات الأخيرة من الحكومة على الملاحظات على قانون التصالح على مخالفة البناء نتيجة النقاشات في اللجان المختلفة في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه حينما يحال لمجلس النواب وينتهي سريعا يتوقف البناء بطريقة عشوائية في مصر.



وأوضح عمرو درويش، أن التصالح في مخالفات البناء أحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية ويجب أن يكون هناك رؤية فيما يخص الحيز العمراني، مؤكدا أن قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.