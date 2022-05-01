وزير القوى العاملة: ربط إلكتروني مع 3 دول عربية لسفر العمالة المصرية

كتب يوسف عفيفي:



وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو الجاري.



وقدم الوزير، رسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل



واستعرض سعفان، أهم إنجازات وزارة القوى العاملة على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022، (خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 31 مارس 2022).



وأشار سعفان، إلى أن الوزارة قامت بالربط الإلكتروني مع دولة ليبيا لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية وبالفعل تم إطلاق المنظومة وتسجيل أول طلب استقدام.



وتعكف الوزارة حالياً على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية لتنظيم تنقل العمالة المصرية، بعد أن تم الاتفاق عليه مع دولة الكويت.



ونوه الوزير إلى أنه تم إنشاء منصة التدريب المهني عن بعد لخدمة المتدربين للبرامج المنفذة من خلال مراكز التدريب عن طريق الإنترنت وفى حالات الأزمات والأوقات التي لا يمكن العمل بها داخل مراكز التدريب المهني.



فى اطار تدريب شباب الخريجين على المهن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين من هذه التخصصات لإعدادهم لسوق العمل فى هذه المجالات ، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة ، وتستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023 .



وقال وزير القوي العاملة : إن الدولة المصرية تولي المرأة اهتماما بالغا لرعايتها وتمكينها اقتصاديا ، وقامت الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تم إنشاؤها عام 2019، بالعديد من الانجازات منها:

- صدور القرارين الوزاريين رقمي 43 و 44 والخاصين بتشغيل النساء.

- إعداد الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل.

- تدريب أعضاء الوحدة المركزية والوحدات الفرعية التابعة لها بالمديريات على مستوى الجمهورية بمفاهيم المساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي.

- تنظيم الوحدات الفرعية ندوات توعية العاملات بالقطاع الخاص بشأن حقوق المرأة وواجباتها في العمل ومواجهة العنف والتحرش بالعمل، والسلامة والصحة المهنية.

- عقد 5 ورش تدريبية لمفتشي السلامة والعمل على مفاهيم المساواة بين الجنسين.

- إعداد دليل استرشادي للمساواة بين الجنسين لتوجيه المفتش خلال التفتيش على المنشآت.