محمود سعد يكشف عن "أسوأ حدث" بالنسبة له في 2025

كتب - أحمد العش:

كشف الإعلامي محمود سعد، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عن تجربته الشخصية خلال عام 2025 وأبرز الأحداث المؤثرة فيه.

وأوضح سعد أن أسوأ ما حدث بالنسبة له كان الوضع في غزة، إلا أنه على الصعيد الشخصي لم يشهد فقدان أي شخص عزيز خلال هذا العام، على عكس العام الماضي الذي فقد فيه صديقه العزيز الفنان نبيل الحلفاوي.

وأشار إلى أن العام مر بشكل عادي نسبيًا، دون وقوع خسائر إنسانية كبيرة، أما الخسائر المادية، فلم تكن ذات أهمية بالنسبة له، لكونه لا يشارك في التعامل مع البورصة أو المخاطر المالية.

وأوضح محمود سعد أيضًا أن الأمور السياسية لم تؤثر على مجريات السنة، وأنها مرت بلا مشاكل كبيرة، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن قابلًا للتغيير، وكانت السنة عادية على كافة الأصعدة.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)





تفاصيل انطلاق تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير





مصدر: تسهيلات جديدة في ملف تراخيص المحال العامة قريباً



