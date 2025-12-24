إعلان

اليوم.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويعقد مؤتمرًا صحفيًا

كتب : مصراوي

09:00 ص 24/12/2025

اجتماع مجلس الوزراء

القاهرة – مصراوي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لبحث ومتابعة تطورات عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، والوقوف على مستجدات الأداء التنفيذي داخل مختلف الوزارات.

وعقب انتهاء الاجتماع، يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا بحضور ممثلي وسائل الإعلام، يستعرض خلاله أبرز القرارات التي تم اتخاذها، ويوضح الموقف من عدد من القضايا المطروحة على الساحة، فضلًا عن الإجابة على استفسارات وتساؤلات الصحفيين.

اجتماع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

