مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر تصادم تروسيكل وسيارة في بني سويف


كتب- محمد فتحي:

08:26 ص 24/12/2025

إسعاف - أرشيفية

شهد طريق "جرزاـ مدينة الواسطى" بمحافظة بني سويف، حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وقوع إصابات ومتوفين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل بطريق جرزا ـ مدينة الواسطى.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ نقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.

