الصحة تحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض

كتب : أحمد العش

05:00 ص 24/12/2025

وزارة الصحة والسكان

كتب أحمد العش:
حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من استخدام برامج محادثات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الحالات الطبية، مؤكدة أن المعلومات الصحية يجب أن تكون مستمدة دائمًا من مصادر موثوقة.

وأوضحت الوزارة في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التشخيص الدقيق للحالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال طبيب مختص بعد إجراء الفحوصات اللازمة، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب قبل القلق أو الاطمئنان بشأن أي أعراض أو حالات صحية.


الذكاء الاصطناعي فيسبوك تشخيص الأمراض وزارة الصحة والسكان

