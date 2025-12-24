ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 6 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.