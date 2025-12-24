كشفت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء خلال عام 2025، إلى جانب الخطوات والأوراق المطلوبة لإتمام الإجراء دون معوقات، في إطار التيسير على المواطنين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المشتركين وشركات توزيع الكهرباء.

ويبحث آلاف المواطنين سنويًا عن كيفية نقل عداد الكهرباء باسمهم، خاصة في حالات شراء وحدة سكنية جديدة، أو التنازل، أو الميراث، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير الخدمي بشكل مبسط.

وينشر "مصراوي" رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء 2025:

حددت شركات توزيع الكهرباء رسوم نقل ملكية العداد بقيمة 145 جنيهًا فقط، تُسدد مرة واحدة عند تقديم الطلب، بشرط سداد أي مديونيات أو متأخرات مسجلة على العداد قبل إتمام النقل.

وأكدت المصادر أن هذه الرسوم ثابتة ولا تختلف من شركة توزيع لأخرى على مستوى الجمهورية.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء:

1- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن.

2- تقديم طلب نقل ملكية العداد أو استمارة التنازل.

3- إرفاق المستندات المطلوبة.

4- سداد الرسوم المقررة.

5- توقيع عقد جديد باسم المالك أو المنتفع الجديد.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد.

- عقد ملكية أو حيازة الوحدة السكنية (موثق).

- آخر فاتورة كهرباء.

- تنازل رسمي أو توكيل من المالك القديم.

- ما يفيد سداد جميع المتأخرات.

- وفي حالات الوفاة أو الميراث، تطلب شركة الكهرباء إعلام وراثة ومستندات إضافية وفقًا لكل حالة.

ملاحظات مهمة:

- لا يتم نقل ملكية العداد في حالة وجود مديونية.

- في بعض الحالات، قد تطلب الشركة تغيير العداد إلى مسبق الدفع.

- يمكن تقسيط قيمة العداد الجديد حال تركيبه، وفقًا للضوابط المعمول بها.

لماذا يجب نقل ملكية العداد؟

يضمن نقل ملكية عداد الكهرباء حماية المشترك الجديد من أي مسؤوليات قانونية أو مالية ناتجة عن استهلاك سابق، كما يضمن وصول الفواتير والإخطارات الرسمية باسمه.