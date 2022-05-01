قبل العيد.. الجيزة: ضبط 1.9 طن لحوم ودواجن فاسدة في 4 مناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، ضبط 1,9 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.



وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.



ووجّه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين، مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة، والتصدي لأية مخالفة بكل حزم، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



من جانبه، قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، إن المضبوطات شملت ١٣٩٨كيلو جراما من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك بمحال الجزارة في منطقتي الطالبية والجيزة، وتم تحرير 11 محضرًا بذلك مشيراً إلى أنه تم ضبط نحو 505 كيلو جرامات لحوم مفرومة ومقطعات دواجن ودهون، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخازن مطاعم بمنطقتي الهرم وأكتوبر، وتم تحرير محضرين بذلك.