بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

انطلق منذ قليل، بالمتحف المصرى الكبير، بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية من موقع ترميمها داخل المتحف إلى موقع عرضها بمتحف مراكب خوفو، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

جاء ذلك تمهيدًا لانطلاق أعمال إعادة تركيب المركب أمام الجمهور، فى حدث أثرى وإعلامى بارز يتيح للزائرين متابعة واحدة من أدق العمليات الأثرية المرتبطة بأحد أهم الاكتشافات فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وتتضمن المرحلة الحالية أعمال إعادة تركيب المركب باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المتخصصة، مع إتاحة الفرصة لزائري المتحف لمتابعة مراحل العمل بشكل مباشر، بما يعزز من التجربة المتحفية ويبرز الجهود المبذولة في مجال الترميم والحفاظ على الآثار.

ويُذكر أن مركب خوفو الثانية تم اكتشافها بجوار هرم الملك خوفو بالجيزة، وتعد واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية المرتبطة بعقيدة المصري القديم في العالم الآخر، حيث كانت المراكب الجنائزية ترمز لرحلة الملك مع الشمس في السماء.

