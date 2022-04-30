كيلو البلدي بـ53 جنيهًا.. أبرز أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 45 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجل سعر الدواجن البلدية 53 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الأرانب 60 جنيهًا، والبط بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، والحمام 80 والديك الرومي 70 جنيهًا للكيلو.

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسباب ارتفاع أسعار البيض والدواجن مؤخرًا، موضحًا أن أهم سبب هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا بمقدار 45%.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مرتبطة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ومنها أسعار الوقود والشحن والأعلاف التي تأثرت بالحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار حيث وصلت إلى الضعف، ما يؤكد حاجتها لمزيد من الرقابة.

كما قال إن من ضمن الأسباب السلوك غير المنضبط لبعض المستهلكين كتخزين السلع أو احتكارها، مشيرًا إلى ضرورة الإبلاغ عن هذه الحلقات، خاصة أن المشكلة في مصر ليست في الإنتاج.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن الفترة الحالية تشهد طرح كميات كبيرة في المنافذ التابعة لوزارتي الزراعة والتموين وغيرها من المنافذ بهدف زيادة المعروض؛ لتحجيم الحلقات الوسيطة، قائلًا: "عقب مرور الأعياد ستعود الأسعار إلى طبيعتها".

وتستورد مصر تستورد حوالي 80% من الذرة والفول الصويا المستخدمة في علف الدواجن والحيوانات من الولايات المتحدة التي تستحوذ على النسبة الأكبر والبرازيل وأوكرانيا.

من ناحيته قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأسعار الحالية ليست مرتفعة مقارنة بأسعار مدخلات الإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار في البورصات العالمية مرتفعة للغاية.

وأضاف "عناني" في تصريح لمصراوي، أن الأسعار لن ترتفع عقب انتهاء رمضان والأعياد.