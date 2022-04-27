برلمانيون يشيدون بقرارات السيسي: خارطة طريق للمرحلة المقبلة

كتب- نشأت علي:

علق عدد من البرلمانيين على القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث قال النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس تؤكد حرصه على المصارحة والشفافية، مشيرًا إلى أهمية توقيت تلك القرارات والتوجيهات الرئاسية للحكومة، في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية توجيه الرئيس بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح، مشيرا إلى أن خطوات الدولة تجاه دعم المزارعين من شأنها تشجيع المزارعين على زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية وبالتالي زيادة إنتاج البلاد منها والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشاد البنا بتوجيه الرئيس الحكومة باستمرار تقديم السلع المدعمة للمواطنين عبر معارض السلع في مختلف المناطق، مشيرا إلي أهمية ذلك في تخفيف أعباء المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار.

كما رحب النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن بعض القرارات يمكن اعتبارها خارطة طريق للمرحلة المقبلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

وأشاد "توفيق"، بقرار الرئيس بوضع خطة فعالة لتعزيز شراكة القطاع العام والخاص، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن إعلان الرئيس استمرار معارض السلع المدعمة لنهاية العام هو خطوة فعالة لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، تأتي لتبرز انحياز الرئيس السيسي إلى بلوغ أقصى درجات قوة وتمكين الدولة المصرية، واستغلال طاقات شبابها وسواعد أبنائها من أجل المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.

وواصل "رضوان"، أن أسمى معاني وضوح درجات ترسيخ حقوق الإنسان، تجلت في رعاية الرئيس السيسي على الدوام إلى "لم شمل" القوى الوطنية والحزبية من أجل المشاركة في مستقبل أفضل للدولة المصرية، وأن تصريحات الرئيس اليوم بإجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، يظهر تغلغل كافة معاني حقوق الإنسان في أسلوب عمل الدولة المصرية، وهو مايظهر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها.

وقال عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه لكافة القرارات التي أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية على مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤى للمستقبل

وأشاد الحزب أيضا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أمر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام.

وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادي واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن الحكومة قدمت مردودًا جيدًا في أزمة كورونا،ولم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل للأجيال القادمة وهذا يؤكد قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

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