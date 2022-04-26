أبرزها مواجهة النصب.. غرفة السياحة تكشف أهداف بوابة العمرة - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة إن البوابة المصرية للعمرة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف مهمة جميعها لصالح المواطن المصري الراغب في أداء العمرة.

وأكدت الغرفة، في بيان، أن البوابة ترفع شعار "حماية المواطن وحفظ حقوقه" ولتحقيق هذا الشعار فقد تم وضع الأهداف المهمة للبوابة من أجل المواطن.

وأضافت غرفة شركات السياحة عبر -فيديو جراف- أن جميع الأهداف التي تسعى البوابة لتحقيقها تصب في صالح المعتمرين.

ومن بين تلك الأهداف: حماية المعتمرين من السماسرة والوسطاء ومنع أي محاولة للنصب عليهم ومواجهة الكيانات غير المرخصة ومنع تدخلها في العمرة والتأكد من توافر كافة الخدمات التي تعاقد عليها المواطن وبأعلى جودة والتدخل عند التقصير في خدمة المعتمرين ومعاقبة المقصرين.

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أن البوابة تحقق عنصرا مهما للغاية وهو متابعة المعتمرين منذ سفرهم إلى العمرة وحتى عودتهم سالمين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تواجههم في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين بالداخل والخارج.

وأكدت الغرفة أن البوابة نجحت في القضاء على ظواهر سلبية عديدة كانت تحدث برحلات العمرة أهمها تخلف المعتمرين عن العودة في مواعيدهم المقررة، واختفاء التكدس المطارات والمنافذ والشوارع، وخاطبت الغرفة المواطنين في نهاية الفيديو بشعار يقول " مع البوابة المصرية للعمرة؛ بالك مرتاح؛ وحقك مضمون. اضغط هنا