بكلمات من الإنجيل وزيارات الكنائس.. نواب يهنئون الشعب المصري والأقباط بعيد القيامة المجيد

(مصراوي)

بادر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتهنئة الشعب المصري وأقباط مصر بعيد القيامة المجيد عبر كتابة آيات من الأنجيل "الكتاب المقدس" أو من خلال زيارات ميدانية إلى الكنائس، أو حضور الصلوات بالكنائس.

وبدأ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منذ أمس واليوم، بزيارة الكنائس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، فيما حصر عدد منهم على حضور القداس سواء أمس أبو صباح اليوم.

كما استغل البعض وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم التهنئة يصاحبها بآيات من الإنجيل وصور تجمعه مع أصدقائه من الأقباط.

وفي دائرة الوراق وأوسيم، حرص النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب على زيارة الكنائس في دائرته لتقديم التهنئة للأقباط، معرباً عن أمنيته أن يكون هذا العيد أمنا وسلاماً على مصر وشعبها بمسلميها وأقباطها.

وحضر الأشموني، صلاة القداس بكنيسة العذراء مريم بالوراق، وتبادل التهاني مع شركاء الوطن بمناسبة الأعياد التي تهل على مصر وشعبها.

وفي صعيد مصر، حرصت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب على حضور صلاة القداس بأحدى كنائس محافظة سوهاج مركز جهينة لتقديم التهنئة للشعب المصري وأقباط مصر.

وأكدت الضبع، أن مصر تعيش خلال هذه الفترة أفضل أيامها سواء بمناسبة شهر رمضان الكريم أو عيد القيامة المجيد أو عيد تحرير سيناء أو حلول عيد الفطر المبارك، معربة عن أمنيتها بأن تكون كل هذه الأعياد خير وسلام وأمن على شعب مصر العظيم دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.

وفي القاهرة، حرص النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على حضور قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المرقسية بالعباسية ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال عزت، إن عيد القيامة المجيد يمثل روح الحب والتسامح بين الشعب المصري، خصوصا وأنه يأتي في شهر رمضان الكريم وقبل أيام من عيد الفطر المبارك.

وبآيات من الأنجيل، قدمت النائبة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب التهنئة لمصر وأقباطها في عيد القيامة المجيد، معربة عن أمنيتها أن تنعم مصر بالخير والبركات وسط هذه الأعياد المباركة وأن يعم الأمن والسلام على مصر وشعبها بمسلميها وأقباطها.

وبتهنئة على صفحات الفيس بوك وزيارة إلى الكنائس بدائرته، قدم النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي التهنئة لأقباط مصر بعيد القيامة المجيد.

وأكد النائب محمد راضي، أن مصر بنسيجها الوطني المتميز تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الأعياد التي تحل على مصر حاليا تؤكد أن هذا الشعب بمسلميه وأقباطه كتلة واحدة ولا يتجزأ.

كما قدم النائب محمد مصطفى السلاب التهنئة للشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدة أن هذه هى مصر تتلاحم فيها الأعياد كتلاحم شعبها بمسلميه وأقباطه.

وبعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علي مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام.

جاء في نص برقية التهنئة :

"بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط باسمنا وباسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية".

وتابع رئيس مجلس النواب :" سنظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيتة، قائلاً : "خالص التهاني، وأصدق الدعاء أن يعيد على قداستكم هذه المناسبة الجليلة بموفور الصحة ودوام السعادة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والرخاء".

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني و بطريك الكرازة المرقسية.

جاء فيها : "تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم..

يطيب لي أن أتقدم لقداستكم بخالص التهاني القلبية باسمي وأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة التي يحتفل بها المصريون جميعاً لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن".

وتمنوا لقداستكم ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج، موفور الصحة، ودوام السعادة وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركات.