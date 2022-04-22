محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق ميت رهينة وسقارة السياحي والنيل السعيد بالبدرشين

كتب- أسامة علي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية والرابطة بين القري بمركز ومدينة البدرشين، للوقوف علي نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة.

عاين المحافظ أعمال رصف الطبقة السطحية بمشروع تطوير طريق سقارة السياحي والجاري تنفيذه بدءا من طريق المريوطية وبطول 1.5كم وعرض 11م والذي يسهم في استكمال الشكل الحضاري لمسار ذلك القطاع بالكامل ،مؤكداً أن أعمال التطوير تأتي استكمالا للاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير المناطق المحيطة والطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية لما لها من أهمية كبيرة.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن إلي جانب طلاء الأسوار علي جانبي الطريق بشكل موحد ومراعاة تنفيذ المطبات الصناعية ومهدئات السرعة طبقا للمواصفات الفنية لما لذلك من أهمية مرورية، إضافة إلي أن الطريق يشهد تواجدا للأفواج السياحية.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق ميت رهينة بطول 4 كم وعرض 18 م موجها بضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات القياسية والفنية لتسهيل الحركة المرورية بالطريق ولكي تتحمل عوامل الاستدامة.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءاً من طريق مصر أسيوط الزراعي وحتى شارع عمرو بن العاص، وذلك بطول 1.1 كم وعرض 22م في الاتجاهين وذلك بعد إزالة كافة التعديات الموجودة بالطريق وإجراء التنسيق العام إلي جانب تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطي وأرصفة مشاة، لافتا أنه سيتم المتابعة الدورية لكافة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب التنفيذ في إطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المحاور المرورية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود أبو شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.