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الطقس غدا الاثنين: انخفاض 7 درجات

11:28 م الأحد 17 أبريل 2022
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كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الاثنين يشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأكد غانم لمصراوي، إن حالة الطقس غدًا تشهد انخفاضًا بمعدل من 6 إلى 7 درجات عن طقس الأحد، وتسجل القاهرة 33 درجة للعظمى.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد على أنه رغم الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، ستظل الأجواء حارة خلال فترة النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتنخفض على السواحل الشمالية الغربية بشكل ملحوظ، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وتعرضت البلاد، لمنخفض خماسيني، صاحبه نشاط لرياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة، بدأت على غرب البلاد وتقدمت تدريجيًا إلى الداخل على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ما أثر سلبًا على جودة الهواء، وسجلت القاهرة 40 درجة للعظمى خلال فترات.

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درجة الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

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