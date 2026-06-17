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انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:33 ص 17/06/2026

أسعار البيض والدواجن

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انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 98.9 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

وحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 77.83 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.46 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 107.71 جنيه، بزيادة 3.62 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 119.45 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

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