تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مقاولَين وعامل، لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في نبات القنب والحشيش المخدرين بالدقي والغردقة.

تفاصيل إحالة المتهمين

وفقاً لأوراق القضية التي حملت رقم 12411 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 7337 لسنة 2025 كلي، فإن النيابة العامة اتهمت كلاً من: "حسين. ع" (مقاول)، و"محمود. إ" (مقاول)، و"شاذلي. أ" (عامل بحري)، بأنهم في يوم 13 أكتوبر 2025 بدائرتي قسمي شرطة الدقي بالجيزة والغردقة بالبحر الأحمر، ألفوا تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول للاتجار في المواد المخدرة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهري الحشيش ونبات القنب (الهيدرو) بقصد الاتجار، كما حازوا سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) وذخائر حية تستخدم عليها بدون ترخيص لحماية تجارتهم غير المشروعة.

تفاصيل المداهمة ومضبوطات السيارة الأولى

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين بنقل المواد المخدرة وترويجها على عملائهم من تجار الجملة ونصف الجملة باستخدام سياراتهم الخاصة.

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