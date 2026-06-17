أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 17 يونيو يونيو 2026 وحتى الاثنين 22 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة الرطبة على أغلب أنحاء البلاد مع اختلاف درجات الحرارة بين الشمال والجنوب.



أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود خلال الفترة المذكورة معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت "الأرصاد" أن الأجواء تكون معتدلة الحرارة ورطبة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتميل للحرارة على جنوب الصعيد، مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين في الظل.

شبورة مائية كثيفة أحيانًا على الطرق الرئيسية

حذرت "الهيئة" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في ساعات الصباح الأولى.

نشاط رياح متقطع وتحسن نسبي في بعض الفترات

أفادت "هيئة الأرصاد" بوجود نشاط رياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الخميس 18 يونيو وحتى الاثنين 22 يونيو، على أغلب أنحاء البلاد، مما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض الأوقات، مؤكدةً أن هذا النشاط يأتي بشكل متقطع وليس مستمرًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنها بشكل دوري، نظرًا للتغيرات المحتملة في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

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