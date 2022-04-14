بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن الإهمال في مستشفى العباسية

مصراوي

طالبت راوية مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالموافقة على الإدلاء ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما يجرى داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة.

وأوضحت راوية مختار، أن البيان يأتي لمعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإدارى فى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية التى تم إيداع الباحث الاقتصادي أيمن هدهود بها والتي أثارت وفاته علامات استفهام كثيرة، وأسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا وما يقدم لهم من رعاية وخدمات نظرا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية.

وطالبت على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.