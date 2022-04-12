Masrawy logo white

إعلان

لمرضى الكبد.. أعراض تشير إلى ضرورة الإفطار فورًا

10:00 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
لمرضى الكبد.. أعراض تشير إلى ضرورة الإفطار فورًا

أمراض الكبد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، مرضى الكبد من الصيام حال ظهور بعض الأعراض عليهم.

وقال حماد، في فيديو توعوي، إن أهم هذه الأعراض هي حدوث هبوط حاد أو ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، والإحساس بانخفاض القدرة العقلية والذهنية، بجانب إصفرار العين أو الجلد.

وتابع: "من أهم الأعراض أيضًا التي تظهر على مريض الكبد وقت الصيام عدم قدرة على التركيز، والنوم لفترات كبيرة بجانب الشعور بالأعياء، كل هذه الأعراض حال ظهورها لابد من التوقف عن الصيام فورا".

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
الإفطار مرضى الكبد شهر رمضان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل|حذف مكوناتها الصحية.. ننشر صور خاصة لكراتين "إندومي" الجديدة بالأسواق
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا