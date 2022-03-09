بروتوكول تعاون بين "الطرق والكباري" والدقهلية لإنشاء كوبري سيارات على النيل -صور

في يوم الشهيد| بكاء حار من السيسي على الهواء خلال عرض "الشهيد خالد"

كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل إن إنشاء كوبري سيارات على النيل في المنصورة يهدف إلى خلق محور مروري من طريق المنصورة- شربين الشرقي؛ حتى كوبري الجامعة للمتجه إلى رافد جمصة، وكذا طريق المحلة/ دمياط.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الدقهلية، التي شهدها اليوم الأربعاء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لإنشاء كوبري للسيارات على النيل بامتداد المشاية بعرض 3 حارات وتكلفة تقديرية 344 مليون جنيه تتحمل المحافظة منها مبلغ وقدره 100 مليون جنيه.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير عواصم المحافظات؛ ومنها مدينة المنصورة كعاصمة لمحافظة الدقهلية، والجاري تنفيذ مشروعات سكنية مختلفة بها على أراضي السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند والثلاجة وموقف الفرنساوي وممشى أهل المنصورة واستكماله من منطقة أبو رجيلة وحتى الجامعة، وإنشاء الكباري ذات الطابع المعماري المتميز والمماشي والأرصفة ومناطق التنزه للجمهور مع عمل جزء ثقافي ومسرح مكشوف وبعض الأنشطة الاستثمارية كمحلات تجارية وكافتريات.

ويهدف المشروع إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة المنصورة والاستغلال الأمثل لكل المساحات المطلة على النيل، وتحويلها إلى ساحة مجتمعية تحتوي على مجموعة من الأنشطة الترفيهية الاستثمارية كمناطق الجلوس والممشى السياحي والكافيهات والمطاعم السياحية المتميزة ذات الإطلالة المباشرة على نهر النيل والكوبري الأيقونة، لافتًا إلى أن الفكرة التصميمية للكوبري سيتم تنفيذها بطريقة تشكيلية متميزة؛ بحيث يصبح بمثابة LAND MARK لمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.