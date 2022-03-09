الإسكان: انتهاء تنفيذ 23 ألف شقة بمدينة 15 مايو

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات المختلفة بمدينة 15 مايو، مشيراً إلى أن مدينة 15 مايو هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأشار وزير الإسكان، في بيان اليوم، إلى أن العام الماضي كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مضيفاً أن مدينة 15 مايو كان لها من تلك الإنجازات حظ وافر تُوجت بعددٍ من الافتتاحات الرئاسية التي تمت لمجموعة من المشروعات بالمدينة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مدينة بدر، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمشروعات مختلفة بعدة مدن من ضمنها مدينة 15 مايو.

وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بوحدات منخفضي الدخل "إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، و 11208 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ 792 وحدة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 7392 وحدة سكنية مرحلة ثالثة، وجارٍ تنفيذ 670 وحدة أخرى، مرحلة ثالثة، كما سبق الافتتاح الرئاسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمشروع دار مصر بمدينة 15 مايو بالمرحلة الثانية بعدد ( 63 عمارة ) تضم 1512 وحدة سكنية على مساحة 45 فدانا.

وفي قطاع المرافق، أضاف المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه فيما يتعلق بأعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق واستكمال أعمال تنسيق المواقع بالمدينة، فقد تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق بالمرحلتين الأولى والثانية لـ24 مجاورة سكنية، واستكمال أعمال التطوير داخل المربعات السكنية لتلك المجاورات، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى لطريق "B B"، وهو من الشرايين الرئيسية بالمدينة نظراً لكونه خط الربط بين المجاورات بالمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق وتطوير المربعات والمجموعات السكنية الداخلية بين العمارات لمجاورات المرحلة الثالثة (23 – 33 – 35 – 36 )، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 80 % حتى الآن، وجار رفع كفاءة الطرق وتطوير المنطقة الصناعية الأولى ( الخدمات المركزية ) بمسطح 50 فدانا بنسب تنفيذ متقدمة، كما تم البدء بأعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بمجاورات الامتداد ( المرحلة الرابعة ) أرقام ( 7 - 8 - 9 – 10 – 11 - 12).

وأضاف رئيس الجهاز، أن الأعمال التي تم تنفيذها بمواقع الإسكان الاجتماعي ودار مصر، شملت الانتهاء من أعمال الطرق وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع وأعمال الإنارة والزراعة بالكامل لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، بالكامل حيث سبق افتتاحه رئاسياً بالفيديو كونفرانس، كما تم الانتهاء من أعمال الطرق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق ( 90 – 50 - 120 – 290 ) فدان بالكامل، وجارٍ العمل بالطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس.

وحول مشروع زهور مايو بـ"منطقة الزرايب سابقا "لمتضررى السيول ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، أوضح رئيس الجهاز أن المشروع يقع على مساحة ( 67.37 فدان ) شرق الطريق الدائري بعدد ( 42 عمارة سكنية ) تضم 1008 وحدات سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، ويضم المشروع أيضاً محطات تجميع ومنطقة للمخازن وذلك داخل سوق لخدمة المنطقة.