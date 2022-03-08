وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة "الطاقة الجديدة" لمناقشة موازنة 2022/2023

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2022 برئاسته، حيث ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022/2023، والتي قدرت جملتها بنحو 8.44 مليار جنيه مصري، موزعة على نحو 2.54 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 5.90 مليار جنيه موازنة استثمارية.

وبحسب بيان، تتركز الموازنة على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء بإستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة والوصول بنحو 40% منها عام 2035.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد الخياط تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة.

وأشار الوزير إلى أنه في ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، يتم العمل على تطوير المشروعات الحكومية المملوكة للهيئة وكذلك مشروعات القطاع الخاص، وأهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1465 م. وباستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات طاقة الرياح المنتظر اقامتها فى منطقة خليج السويس بقدرات اجمالية 3000 ميجاوات، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الحالي العمل على تطويرها بقدرة إجمالية 70 ميجاوات بكل من منطقة الغردقة وكوم أمبو، هذا بالإضافة لدخول مشروع لطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات التشغيل التجاري بنظام BOO المملوك لشركة إنجليزية، ما يرفع قدرات مشروعات BOO إلى 500 ميجاوات.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح ما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.

كما قدم الدكتور شاكر في نهاية الاجتماع التهنئة لمريم فتحي عبده، مدير ادارة أمانة سر مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لبلوغها سن المعاش، مؤكدا على الدور الفعال التى تقوم به المرأة المصرية في المجتمع وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.