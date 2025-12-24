رسميًّا.. "البيئة" تطلق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الإطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ (SESSDS)، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، عبر مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود، ومستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشيتوسي نوغوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من قيادات المحافظة، اليوم الأربعاء، بمقر محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت عوض أن الاستراتيجية توفر إطارًا موحدًا طويل الأجل؛ لتوجيه جهود التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، مستندةً إلى المبادرات القائمة، ومجموعة من الأهداف الاستراتيجية، ومشيرةً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في إطار مشروع جرين شرم الشيخ، التابع لوزارة البيئة، ضمن عملية تخطيط شاملة وتشاركية من جميع الجهات الوطنية والمحلية المعنية.

وأضافت عوض أنه تم دعم إعداد الاستراتيجية من خلال سلسلة من المشاورات الفنية وورش العمل مع أصحاب المصلحة، وَفق إطار عام متفق عليه، مشيرةً إلى أنه تم اعتماد هذا الإطار، إلى جانب الرؤية والرسالة والمحاور والأهداف الاستراتيجية، حيث يمثل إطلاق الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانة المدينة كنموذج إقليمي للمدن المستدامة، من خلال تحويل الالتزامات الاستراتيجية رفيعة المستوى إلى مسارات تنموية عملية، وطويلة الأمد.

وأوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن شرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، لافتًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية اليوم يمثل انتقالًا من المبادرات الفردية إلى نهج استراتيجي طويل الأجل، كما تحول هذه الاستراتيجية الالتزامات الوطنية والدولية لمصر بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ونتائج مؤتمر CoPrإلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأبدى اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ترحيبه بجميع الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الإطلاق، مؤكدًا أن استراتيجية التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق واضحة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين؛ بل أيضًا فرصة لوضع مدينة شرم الشيخ كنموذج إقليمي في دمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.

وأكدت تشيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ هو نتاج عمل مشارك ضمن مشروع جرين شرم، ومن خلال التعاون بين الحكومة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، مؤكدةً استمرار الاستراتيجية في التكيف مع التحديات والفرص الجديدة، كما أن الاستدامة مسؤولية مشتركة.

وقام خبراء فنيون بإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة تشمل مجالات الطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة، وإدارة المياه، والنقل المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ حيث تشكل هذه الاستراتيجيات القطاعية خمسة محاور رئيسية ضمن مشروع جرين شرم الشيخ، وقد صممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعم تنفيذها.

جدير بالذكر أن مشروع جرين شرم يهدف إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، وذلك من خلال اتباع نهج شامل يطبق أنشطة ومبادرات «التخضير» لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.