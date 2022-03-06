برلماني: قانون سلامة السفن "أمن قومي لمصر".. والنقل البحري "دجاجة تبيض ذهبًا"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه يؤيد أي خطوة تتخذها الحكومة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وأعلن موافقته على مشروع تعديل قانون سلامة السفن، مؤكدًا أنه يأتي لمزيد من الحوكمة والشفافية والوضوح في هذا الملف.

وتابع أبو العلا: "مصر ربنا حباها بموقع متميز كبوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمر الذي يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في النقل البحري، اتفق مع ما ذكره وزير النقل، بأن النقل البحري هو الفرخة التي تبيض ذهبا لمصر".

ودعا النائب للعمل من أجل أن يكون تصدير الغاز في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي من خلال أسطول مصر البحري.

وطالب أيمن أبو العلا، بضرورة دعم الاستثمار بالقطاعين الخاص والعام في مجال النقل البحري، والعمل من أجل تطوير جميع موانئ مصر البحرية.