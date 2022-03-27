كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، إن مصر تعاني من فقدان كميات المياه الموجودة في المسطحات المائية خاصة نهر النيل وبحيرة ناصر.

وأضاف طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: يوجد زيادة في معدلات البخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأن مصر تفقد كميات كبيرة من المياه نتيجة أعمال البخر، ولا تحصل في المقابل على كميات مياه كبيرة، والأمطار التي تسقط بكميات أكبر من السنوات السابقة لا تمثل زيادة في معدلات سقوط الأمطار ولكن تركيز سقوط الأمطار في عدد مرات أقل.

وتابع عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة: توجد سيناريوهات تقول إن الأمطار التي تسقط على هضبة الحبشة في إثيوبيا وهي مصدر مياه نهر النيل، يتوقع أن يتغير مكان سقوطها وهو ما يسمى "إزاحة أحزمة المطر" لتسقط في الاتجاه الآخر لنهر النيل وتنزل في المحيط.

وواصل الدكتور سمير طنطاوي: مصدر مياه النيل هو الأمطار على هضبة الحبشة في إثيوبيا وروافد النيل، ويوجد بعض السيناريوهات تؤكد أن التغيرات المناخية يمكنها أن تتسبب في التأثير على أحزمة المطر، سواء كما من حيث كميات الأمطار أو مكانيا من حيث مكان سقوط الأمطار، وإذا لم تسقط المياه كما هو الآن على هضبة الحبشة سنفقد جزءا من مياه الأمطار التي تغذي نهر النيل.