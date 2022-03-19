المركز الدولي للأسماك بماليزيا يشيد بدور مصر الريادي في مجال الثروة السمكية أفريقيًّا

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيدي أليسون، القائم بأعمال مدير البحوث والعلوم بالمركز الدولي للأسماك بماليزيا، إن زيارته للمركز الدولي للأسماك بالعباسة في مصر جاءت للاطلاع على أعمال المركز من أجل دعم قطاع الثروة السمكية في مصر وذلك في ما يخص الاستزراع السمكي في الأسواق المصرية وفي إفريقيا.

وأشاد مدير البحوث والعلوم بالمركز الدولي للأسماك بماليزيا، بحجم الأعمال البحثية التي تهدف إلى تحسين أنواع الأسماك المختلفة من أجل تحقيق التنوع في مجال الأبحاث العلمية لتطوير قطاع الثروة السمكية؛ خصوصاً الاستراتيجيات المتبعة لتحسين جودة أسماك البلطي، لافتًا إلى أنه قد اطلع على عدد من الممارسات الصحية السليمة لتحسين جودة أنواع الأسماك من أجل المستهلك، بالإضافة إلى التعرف على عدد من الممارسات البيئية الجيدة في مجال الثروة السمكية والتي تقوم على استخدام الأنظمة التكنولوجية وعدد من التقنيات الذكية للحفاظ على المناخ علاوةً على الكثير من النماذج الناجحة والتي تؤكد دور مصر الريادي في مجال الثروة السمكية في إفريقيا.

وأوضح أليسون، في تصريحات صحفية له علي هامش زيارته للمركز الدولي للأسماك بقرية العباسة بمحافظة الشرقية، أن مصر هي الأكثر إنتاجاً في مجال الاستزراع السمكي في إفريقيا، كما أن تنوع خبرات فريق عمل المركز الدولي للأسماك بالعباسة هو ما يعزز من دور المركز الريادي في إفريقيا، ولذلك كان من دواعي سروري مقابلة الكثير من الباحثين والباحثات في المركز وفي مصر والتعرف عن قرب إلى التجارب والمشروعات المختلفة بل والتعلم منها.

وتابع القائم بأعمال مدير البحوث والعلوم بالمركز الدولي للأسماك بماليزيا: "لقد كنت محظوظاً بوجودي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة؛ فمركز العباسة دائماً ما يرحب بدعم النساء العاملات في قطاع الثروة السمكية في مجال الابتكار وممارسات الحصاد وما بعد الحصاد وذلك من خلال التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الأسماك".

وأكد أليسون في ما يخص مشروع تمكين السيدات بائعات الأسماك في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي، أن المشروع له قيمة كبيرة جداً، وهو ينعكس على الجزء الاقتصادي والاجتماعي معاً، لفكرة الحد من الفقر وتمكين السيدات بفتح فرص عمل مناسبة لهم، وهذا ليس المشروع الوحيد مع world fish بنفس الاتجاه، لكن من خلال المشروعات كلها التي تنفذ مع world fish نحاول المحافظة على نفس الاتجاه، وهو أن يكون لدينا جزء اجتماعي من خلال العمل التنموي وليس فقط الانعكاس على جزء الأمن الغذائي أو الثروة السمكية.