حكومة فنزويلا تدعو مؤيديها للنزول إلى الشوارع

كتب : مصراوي

10:43 ص 03/01/2026

مظاهرات فنزويلا - ارشيفية

كاراكاس، فنزويلا - (أ ب)

دعت حكومة فنزويلا في بيان أنصارها إلى النزول إلى الشوارع في أعقاب وقوع انفجارات اليوم السبت.

واتهمت حكومة فنزويلا الولايات المتحدة بمهاجمة منشآت مدنية وعسكرية في عدة ولايات، ولم تصدر تصريحات من واشنطن.

وشوهد دخان يتصاعد من حظيرة طائرات تابعة لقاعدة عسكرية في كاراكاس. كما انقطعت الكهرباء عن منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.

وهرع المواطنون في مختلف الأحياء إلى الشوارع. ويمكن رؤية بعضهم من مسافة بعيدة من مناطق مختلفة في كاراكاس.

