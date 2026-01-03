إعلان

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة

كتب : محمد نصار

10:25 ص 03/01/2026

درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أجواء شديدة البرودة في ساعات الصباح الباكر، أما نهارًا فتكون الأجواء مائلة للدفء.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 19 درجة.

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

إعلان