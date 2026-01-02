استقبل الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، النجمة العالمية أنجلينا جولي، في مركزه اللوجستي الرئيسي بمدينة العريش، إذ رافقها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، في جولة تفقدية للاطلاع على آلية عمل المراكز اللوجستية ودورها في دعم قطاع غزة.

واستمعت جولي، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل عن الآلية الوطنية لإنفاذ المساعدات الإنسانية التي يعتمدها الهلال الأحمر المصري، بدءًا من استقبال وتنسيق المساعدات محليًا ودوليًا، مرورًا بعمليات الفحص والفرز والتكويد، وصولًا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتسليمها للجانب الفلسطيني.

وتم استعراض نظام "الكيو آر كود" الخاص بتسجيل بيانات المساعدات والشاحنات ومتابعة محتوياتها، إلى جانب نظام تتبع الشاحنات الذي يرصد خط سير المساعدات منذ استلامها في المطارات والموانئ المصرية، ثم فرزها وتجهيزها وإيصالها إلى القطاع.

وأشادت النجمة العالمية، من جانبها، بالمراكز اللوجستية للهلال الأحمر المصري، موضحة أهميتها في إدارة المساعدات الإنسانية وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرةً إلى دور المتطوعين المصريين الذين يبلغ عددهم أكثر من 65 ألف متطوع، إذ يشارك منهم نحو 2000 متطوع يوميًا في العريش، والمراكز اللوجستية بالمحافظات والموانئ البحرية والجوية وغرف العمليات، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين.

واستعرض الهلال الأحمر، بدوره، حجم المساعدات التي قدمها منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023، والتي تجاوزت 780 ألف طن من المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى جهود المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد الذي وزع أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ونحو 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من مليوني رغيف خبز، ضمن مبادرة "لقمة هنية من مصر إلى غزة".

وحرصت أنجيلينا جولي، خلال الجولة، على الإشادة بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرات الإنسانية، كما شاركت المتطوعين في تعبئة أحد صناديق المساعدات المخصصة لغزة، ووقعت عليه برسالة تضامن لأهالي القطاع.

واختتمت الجولة بتأكيد دعم القيادة السياسية المصرية لكافة جهود الإغاثة الإنسانية، وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري في التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وكان الهلال الأحمر المصري، في ذات السياق، قد رافق النجمة العالمية أيضًا في زيارة إلى معبر رفح لتفقد الشاحنات المصطفة والتحدث إلى المتطوعين والسائقين.

