الإمارات تدعو اليمنيين لتغليب الحكمة ووقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار

أبوظبي- (د ب أ)

قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، معربة عن أسفها إزاء التصعيد القائم، داعية "الأشقاء اليمنيين إلى تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضافت دولة الإمارات، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، أنه "انطلاقاً من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة، تشدد على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يُعلي مصلحة الوطن وأبنائه، ويضع أولوية البناء والاستقرار والازدهار في مقدمة الاعتبارات".

وأكدت دولة الإمارات أن "التهدئة والحوار يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها إلى الأمن والازدهار".

يأتي هذا في ظل تطورات سياسية وعسكرية شهدتها محافظة حضرموت، شرقي اليمن، خلال الساعات الماضية، عقب تقدم قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية باتجاه حضرموت.