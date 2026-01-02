إعلان

البابا تواضروس الثاني يلتقي القمص تادرس يعقوب

كتب : أحمد الجندي

07:48 م 02/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كنيسة 6
  • عرض 3 صورة
    كنيسة 4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية، الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج، وبرفقته زوجته، وكانت له جلسة محبة معهما قدما خلالها التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

وبحسب بيان الكنيسة، حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

اقرأ أيضاً:

رئيس جمعية المدارس الخاصة: التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أصحاب المؤهلات العليا

شروط ورابط التقديم لبرنامج الدراسات العليا "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية"

فرصة للالتحاق بـKG1 بالمدارس المصرية الألمانية.. تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالإسكندرية القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا