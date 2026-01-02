البابا تواضروس الثاني يلتقي القمص تادرس يعقوب

في جولتها بشمال سيناء.. أنجلينا جولي تشارك في تعبئة صناديق المساعدات لغزة

الأرصاد تحذر من أمطار وبرودة وصقيع على عدة محافظات

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالإسكندرية، الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج، وبرفقته زوجته، وكانت له جلسة محبة معهما قدما خلالها التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

وبحسب بيان الكنيسة، حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

اقرأ أيضاً:

رئيس جمعية المدارس الخاصة: التعليم حق للجميع وليس حكرًا على أصحاب المؤهلات العليا

شروط ورابط التقديم لبرنامج الدراسات العليا "الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية"

فرصة للالتحاق بـKG1 بالمدارس المصرية الألمانية.. تفاصيل