هشام عرفات: صحافة الموبايل مهمة في صناعة الأخبار

كتب- مينا غالي:



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل: "نحن اليوم بصدد حدث مهم جدا ويزداد أهمية بالنسبة لوسائل الاتصال وخاصة بعد ما نمر به حاليا من جائحة كورونا، وهذا الأمر لعب دورا كبيرا الفترة الماضية، وحرصا منا كجامعة وطنية نبحث دائما على ما هو الجديد في مسار التعليم والتكنولوجيا التي يعتمد عليها العالم.

وأضاف عرفات، المؤتمر الدولي الأول لصحافة الموبايل: نحاول دائما مواكبة المتغيرات التي تحدث في العالم كله وليس مصر فحسب، ولذلك سنتحدث عن مؤتمر في منتهى الأهمية وهو صحافة الموبايل وصناعة الإعلام.. الفرص والتحديات، فهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في مصر، فأتحدث من واقع خبرتي على مدار سنتين ونصف كوزير للنقل وهي صحافة الموبايل، فلدينا 60% من وسائل الاتصال بين الشباب وهم الأكثر تعاملا مع التكنولوجيا، فلا يوجد أحد حاليا لا يستخدم الموبايل.

وتابع: "في 2007 حينما ظهر أول هاتف ذكي كانت كاميرته نصف ميجا بيكسل، واليوم وصلنا إلى 30 ميجا بيكسل وهناك كلام عن 40 و50 ميجا بيكسل، فنحن أمام تطور كبير يتيح للشباب فرصا كبيرة للغاية".

وواصل: "صحافة الموبايل مهمة في صناعة الأخبار ونقل الأحداث المختلفة، واستطعنا في الجامعة أن نتخذ خطوات واسعة في مجال التطوير التكنولوجي، فنحن نسعى دائما إلى تطوير العملية التعليمية، ونعمل بحيث نكون جزءًا من تطوير العملية التعليمية، وانطلاقا من هذا نعمل على تشجيع الأفكار الناشئة وعقدنا هذا المؤتمر بمشاركة واسعة في الداخل والخارج لجمع العديد من الخبرات التعليمية والفنية لتشجيع أبنائنا الطلاب على مواكبة سوق العمل.

وبدأ قبل قليل المؤتمر الدولي الأول لصحافة الموبايل الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بالشراكة مع شركة كان بي للتدريب وذلك تحت عنوان: صحافة الموبايل ومستقبل الإعلام.. الفرص والتحديات، وذلك يومي 19 و20 من الشهر الجاري في مقر الجامعة بالتجمع الخامس.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والصحفيين وطلبة كليات الإعلام من مصر وخارجها من خلال الحضور الفعلي أو عبر الإنترنت.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات الصحافة والإعلام في مصر أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وغيرهم.