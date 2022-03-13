وزير الري: دراسات بحثية في حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول وكفاءة الترع والمصارف -صور

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، لاستعراض موقف الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة في ما يخص الخطة البحثية للمركز.

جاء ذلك في حضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور هشام بخيت، أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وصرح عبد العاطي بأن الخطة البحثية للمركز تهدف إلى دعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، وذلك في إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وعرض الإجتماع الإنجازات نصف السنوية للمركز خلال العام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢١؛ مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتي تُسهم في سهولة عرض كل الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز، وإنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار ١٤١ دراسة، و١٦٤ تقريرًا، و٣٥ مذكرة فنية، و١٩ مقترحًا فنيًّا، و٥٤ ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢١، في كل المعاهد والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة إلى قيام الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه بإعداد ٧ رسائل ماجستير، و١٠ رسائل دكتوراه.

واستعرض الاجتماع موقف العديد من الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز؛ مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود في محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام الحواجز الغاطسة، والدراسات البحثية التي تهدف لضمان كفاءة القطاع المائي لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول ٢٨٧ كيلومتراً بهدف رفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع، بخلاف الدعم الفني الذي يقدمه المركز للمشروع القومي لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

ويقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، واختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة والتي يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة في ري المساحات الخضراء.

ويقوم المركز في إطار دعم الموارد البشرية ورفع كفاءتها، بتنظيم ٣ دورات تدريبية لعدد ٦٣ متدربًا من دول حوض النيل والدول الإفريقية في مجالات "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" و"مراقبة ونمذجة نوعية المياه وتقييمها نظرياً وعملياً"، و"هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة".

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه قد حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثية للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهدًا، بالإضافة إلى المعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية.

وتم استعراض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للمشاركة في تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها.