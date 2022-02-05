بالأرقام.. الزراعة تستعرض أهم مؤشرات إنتاج الأسماك في مصر

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، عددًا جديدًا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الأرقام والمؤشرات الخاصة بإنتاج الأسماك والثروة السمكية في مصر، من خلال إنفوجراف يوضح هذه الأرقام.

وأشار الإنفوجراف إلى أن إنتاج مصر من الأسماك سنويًّا، يبلغ نحو ٢ مليون طن، من بينها ١.٦ مليون طن من الاستزراع السمكي و٤٠٠ ألف طن من المصايد الطبيعية؛ حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيًّا في الاستزراع السمكي والسادس عالميًّا في هذا المجال.

وأوضح العدد الجديد أن مصر حاليًّا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة، وأصدر المركز، مؤخرًا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، والإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.​