ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: الحرارة تحت الصفر بهذه المناطق

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أكثر المناطق المعرضة لانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، خاصة اليوم الجمعة، ذورة التقلبات الجوية.

وقالت "منار" لمصراوي، إن مناطق وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق من نخل، تسجل درجة حرارة صفر وتحت الصفر خلال ساعات الليل اليوم الجمعة، فيما تسجل السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسى مطروح - الإسكندرية)، يوم الجمعة 15 درجة مئوية نهارا، والقاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) 15 درجة، وتسجل درجة حرارة بين 8 – 9 درجات ليلا، وتسجل درجة الحرارة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط – سوهاج) 5 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن أسباب التقلبات الجوية المرتقبة، تأتي نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأشارت "منار"، إلى بدء تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اعتبارا من غدٍ الخميس، على السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، على أن تسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري مساء الخميس.

وأكدت أن ذروة حالة عدم الاستقرار تبدأ يوم الجمعة، وتشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسي مطروح - الإسكندرية)، وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).

وأكدت أن البلاد تشهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يوم الخميس 3 أمتار، ويوم الجمعة يتجاوز 4 و 5 أمتار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16 – 17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.