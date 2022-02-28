وزيرة الثقافة تلتقي محافظ المنوفية لتفعيل عدد مشروعات إبداعية بالمحافظة

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(مصراوي):

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، لبحث تكثيف النشاط الفكرى والفنى وتفعيل عدد المشروعات الإبداعية بالمحافظة وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وذلك فى مستهل زيارتها لافتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تطويره ورفع كفاءته .

قالت عبد الدايم: إن القوى الناعمة وسيلة لتطوير الوعى الجمعى، ولذا تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم.

وأضافت: إن تفعيل خطط إنشاء وتطوير المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية ينعكس إيجابًا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة ربوع الوطن، مؤكدة أن البنية الثقافية للدولة احد اذرعها التنويرية.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بجهود وزارة الثقافة والنشاط الفكري والفني المقدم لأبناء المحافظة وسرعة تطوير العديد من المواقع الثقافية التي أصبحت روافد هامة لبناء الإنسان بالإضافة إلى دعم المكتبات واكتشاف الموهوبين والنابغين.

كما اتفق الجانبان على أهمية تكثيف التعاون المشترك لتنفيذ العديد من المشروعات والفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف نشر الوعي وتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة خدماتها المتنوعة لأبناء المحافظة تشمل كافة القرى والنجوع.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية الخاصة بالوزارة والمحافظة.