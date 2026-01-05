إعلان

تسليم كارنيهات العضوية لـ152 نائبًا في اليوم الثاني من استقبال النواب الجدد

كتب : نشأت علي

04:36 م 05/01/2026

المستشار أحمد مناع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الاثنين 5 يناير من تسليم عدد 152 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم وأمس إلى ٣١٥ نائباً، وأشار الأمين العام أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وتابع الأمين العام، أنه سيتم استقبال باقي النواب وفقاً للجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس طبقاً لترتيب المحافظات المحدد قانوناً، حيث سيتم غدًا الثلاثاء 6 يناير استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة من محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولاً بأول تلقي النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقاً بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين، حيث تلقت الأمانة العامة اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فوز عدد ٣٥ نائباً من الذين أجريت انتخابات الإعادة بدوائرهم يومي 27 و28 ديسمبر الماضي، وجاري تسجيل بيانات عضويتهم وتحديد موعد استقبالهم لتسليم كارنيهات العضوية.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد مناع استقبال النواب الجدد تسليم كارنيهات العضوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الأجانب ييبعون الدولار للاستثمار في الجنيه مع بداية 2026.. لماذا؟
أخبار البنوك

الأجانب ييبعون الدولار للاستثمار في الجنيه مع بداية 2026.. لماذا؟
شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير
أخبار مصر

شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير
على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
شئون عربية و دولية

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
أخبار البنوك

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
نصائح طبية

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025