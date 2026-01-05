إعلان

وزير الصحة يبحث مع شركة "فيلبس" توطين صناعة أجهزة الأشعة

كتب : أحمد جمعة

04:22 م 05/01/2026

وزير الصحة يبحث مع شركة ''فيلبس'' توطين صناعة أجهز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي لشركة «فيلبس» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والوفد المرافق، لبحث مستجدات التعاون ضمن استراتيجية توطين الصناعات الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول مستجدات ملفات التعاون المشترك، مع التركيز على فرص التعاون المستقبلي في توطين صناعة أجهزة الأشعة المقطعية.

وأوضح "عبد الغفار"، بحسب بيان وزارة الصحة، الاثانين، أن النقاشات ركزت على مشروعات طويلة الأجل وقابلة للاستدامة، لتعزيز الاعتماد المحلي في تشغيل وتطوير القطاع الصحي، حيث اتفق الجانبان على إعداد نموذج أعمال ودراسة جدوى مشتركة تعتمد على بيانات دقيقة تضمن الاستدامة الاقتصادية.

وتابع أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية، مع استعراض نتائج المراحل التجريبية، ووجه الوزير بدراسة التوسع في تنفيذ المبادرة بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، لتحسين سرعة التشخيص ونتائج العلاج.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد أهمية التعاون في التحول الرقمي ونظم المعلومات الصحية، خاصة في مجال الأورام، من خلال إدخال تقنيات متقدمة في الأشعة والتشخيص.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبد الغفار وزير الصحة صناعة أجهزة الأشعة شركة فيلبس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
شئون عربية و دولية

على 4 جبهات.. نتنياهو يستعد لاحتمال اندلاع حرب جديدة
صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
أخبار المحافظات

صغير في جوال قمامة.. القصة الكاملة لمأساة طفل قليوب الذي قتله "تجار التسول"
شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير
أخبار مصر

شيخ الأزهر خلال زيارته البابا تواضروس: العالم فقد عقله وحكمته وهذا نذير
أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء
أخبار مصر

أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء
هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم
أخبار البنوك

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025