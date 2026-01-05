نظّمت وزارة العمل، قافلة توعوية وخدمية بعنوان "قوافل حماية وتمكين المرأة العاملة والطفل العامل" بمحافظة الإسماعيلية؛ لنشر الوعي بخدمات الوزارة ومديريات العمل، ورفع الوعي لدى العاملين والعاملات بحقوقهم وواجباتهم، وذلك في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، وحرص الوزارة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، أن هذه القوافل تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز بيئة عمل آمنة ومنتجة، وحماية المرأة العاملة، والحد من عمل الأطفال، والتوعية بالمخاطر الجسيمة لعمل الأطفال وتأثيره السلبي على نموهم الجسدي والعقلي والنفسي، مشيرةً إلى أن قوافل الحماية والتمكين سيتم تفعيلها تباعًا في جميع محافظات الجمهورية، استمرارًا لجهود الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير.

وأضافت أن القافلة نُفذت من خلال التنسيق مع الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، الذي وجّه بسرعة تنظيم القافلة، وبالتعاون مع الأستاذة مروة أنس، مدير إدارة المرأة والطفل بمديرية عمل الإسماعيلية، وبمشاركة الجهات الشريكة المعنية بقضايا المرأة والطفل، وعلى رأسها مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إيمانًا من وزارة العمل بأهمية تكامل الأدوار والتنسيق مع الشركاء لتحقيق أثر حقيقي ومستدام، واستضافت القافلة شركة “أجرينا” لتصدير الخضروات والفواكه، حيث شهدت تنظيم عدد من الندوات التوعوية والخدمات المتكاملة، بحضور نحو 30 من العاملين والعاملات بالشركة.

وألقت الدكتورة شيرين عبد الحي، ندوة توعوية بعنوان "مناهضة العنف في أماكن العمل والمساواة بين الجنسين في إطار قانون العمل الجديد”، تناولت خلالها الضمانات القانونية التي أقرها القانون رقم 14 لسنة 2025 لحماية المرأة العاملة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة عمل خالية من العنف والتمييز.

واستعرضت نادية سندس، عضو المجلس القومي للمرأة، أهم الخدمات التي يقدمها المجلس للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، وآليات الدعم والإحالة المتاحة للنساء العاملات، وتحدثت مروة أنس، عن خطورة عمل الأطفال، ودور قانون العمل الجديد في حماية الطفل العامل، والتشديد على منع أسوأ أشكال عمل الأطفال مع توضيح دور التوعية والوقاية كمدخل أساسي؛ للحد من الظاهرة، وقامت بالتعريف بخدمات التي تقدمها المديرية.

من جانبها، استعرضت ممثلة مديرية الصحة ومسؤولو حملة "100 مليون صحة" بمركز فايد، أبرز الخدمات الصحية المقدمة للعاملين، في إطار دعم الصحة العامة داخل بيئة العمل، حيث شهدت تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مكتب عمل فايد، تم خلالها إجراء فحوصات طبية شملت الكشف عن أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوي، واستفادت منها 60 سيدة، في خطوة تعكس التكامل بين التوعية القانونية والرعاية الصحية.

