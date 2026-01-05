أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 6 يناير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الثلاثاء يشهد شبورة مائية من 3 وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس غدًا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سحب منخفضة، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين، باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

