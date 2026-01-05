السجن المشدد 10 سنوات لعامل حاول قتل آخر بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبدالباسط قمر، وبحضور مصطفى محمد مصطفى، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوي، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل، لاتهامه بالشروع في قتل آخر.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم بهاء الدين ب.، البالغ من العمر 32 عامًا، تهمة الشروع في قتل المجني عليه حسن ف. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق أعيرة نارية على المجني عليه أثناء خروجه من أحد المساجد عقب أداء صلاة المغرب، ما أسفر عن إصابته، وذلك على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وجاء الحكم في القضية رقم 10782 لسنة 2025 جنح قنا، بعد إحالتها إلى محكمة جنايات قنا، التي أصدرت حكمها النهائي بالسجن المشدد 10 سنوات.