رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

كتب : نشأت علي

03:44 م 05/01/2026
    رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية (2)
توجه اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يرافقه المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء تقديم التهنئة، أن الاحتفال بالمناسبات الدينية كل عام يبعث برسائل المحبة والمودة بين أبناء الوطن ، مؤكدا أنّ الشعب المصري يمثل نموذجًا فريدًا في الترابط والتلاحم والإيمان .

وثمن رئيس مجلس النواب، الدور الوطني والروحي الذي يضطلع به قداسة البابا تواضروس الثاني في ترسيخ قيم التسامح والإخاء، وتعزيز روح التعايش بين أبناء الوطن.

وأشار رئيس المجلس، إلي أن المصريين جميعاً يتشاركون المناسبات الدينية ويضربون أروع المثل في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السمح.

من جانبه أعرب البابا تواضروس الثاني عن اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، وما تجسده من تأصيل لروح المحبة والإخاء بين المصريين جميعاً مسلمين وأقباط.

حنفي جبالي البابا تواضروس الكاتدرائية عيد الميلاد

