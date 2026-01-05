إعلان

بعد تقرير العباسية.. تطور مفاجئ في قضية مقتل بطلة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

كتب : مصراوي

04:48 م 05/01/2026

ديناء علاء لاعبة الجودو

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 24 يناير الجاري لبدء محاكمة زوج لاعبة الجودو، دينا علاء، المتهم بقتلها عمدًا باستخدام سلاح ناري داخل مسكن الزوجية بمنطقة جناكليس، شرق المحافظة.

تقرير الحالة النفسية لزوج اللاعبة المتهم

يأتي تحديد الجلسة بعد صدور التقرير الطبي النهائي من مستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي أكد تمتع المتهم بكامل قواه العقلية ووعيه الكامل أثناء ارتكاب الجريمة، ما يعني مسؤوليته الجنائية الكاملة عن الواقعة. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إيداع المتهم تحت الملاحظة الطبية للتأكد من سلامته النفسية، قبل أن يُحال إلى المحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى منتصف أغسطس 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية مشددة.

ماذا أظهرت المعاينة والتحريات؟

أظهرت المعاينة الأولية وجود جثة المجني عليها ملقاة على أرضية الشقة، مصابة بثلاث طلقات نارية أُطلقت من مسافة قريبة، فيما عُثر على زوجها بجوارها مصابًا وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة. وتشير التحريات إلى وجود خلافات زوجية سابقة، وأن المجني عليها كانت أمًا لطفلين توأم.

شهادات الجيران

استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها. وأفاد أحد الجيران بسماع مشادة صباح يوم الجمعة، أعقبها صوت إطلاق نار وصراخ الأطفال، قبل أن يكتشف الجريمة داخل الشقة.

إجراءات النيابة

وكانت أمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات، حيث تم تسليم الجثمان إلى أسرتها، وشُيعت جنازتها وسط حالة من الحزن في الوسط الرياضي، الذي نعى اللاعبة دينا علاء باعتبارها من أبرز لاعبات الجودو في نادي سموحة.

