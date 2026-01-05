بالصور- أسوان تزيد القوافل الطبية المجانية لتعزيز الرعاية الصحية

"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تعليماته لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بزيادة عدد القوافل الطبية المجانية لتصل إلى 8 قوافل شهريًا بدلًا من 5، اعتبارًا من شهر يناير الجاري، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، مع الإعداد الجيد للقوافل من حيث الكوادر الطبية والتجهيزات والأدوية لضمان تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين على الوجه الأكمل.

وقال الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تم وضع مخطط عام متكامل لمنظومة عمل القوافل الطبية المجانية، مع العمل على زيادتها وتطوير آليات تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن القوافل الطبية تقدم خدمات علاجية شاملة في العديد من التخصصات، تشمل الباطنة والجراحة وطب الأطفال والنساء والتوليد والأمراض الجلدية وطب الفم والأسنان، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وتنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي للأهالي بما يرفع الوعي الصحي ويساهم في الوقاية من الأمراض.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القوافل تستهدف تغطية جميع القرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى كل المواطنين في أسوان.