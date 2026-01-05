عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمهندس هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية للمعارض.

وذلك للوقوف على الترتيبات النهائية للدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب مناقشة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمعرض.

وتناول اللقاء مناقشة الموقف النهائي للدول المشاركة وأعداد دور النشر، إلى جانب الاطلاع على جاهزية البنية التحتية وأجنحة العرض، والخدمات اللوجستية المقدمة للعارضين والجمهور، بما يضمن خروج الدورة الجديدة في صورة تليق بمكانة المعرض كأحد أكبر الفعاليات الثقافية في المنطقة العربية.

كما تم استعراض البرنامج الثقافي والفكري المصاحب للمعرض، إضافة إلى الفعاليات الموجهة للأطفال والشباب، مع التأكيد على تنوع المحتوى وثرائه بما يعكس الحراك الثقافي المصري والعربي، والتي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد ظهر يوم الاثنين ١٢ يناير، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وأكد وزير الثقافة خلال الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنظيم، مشددًا على ضرورة تقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار، وتعزيز دور المعرض كمنصة للحوار الثقافي والتنوير الفكري في مصر والعالم.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الانتهاء من كافة الاستعدادات وفق الجدول الزمني المحدد، مع تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بالدورة الجديدة ومحاورها الرئيسية، بما يسهم في تحقيق مشاركة جماهيرية واسعة.

