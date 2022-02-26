كرم جبر: قضية المياه في صدارة أولويات المصريين رغم المشكلات العالمية

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قضية المياه تأتي في صدارة الملفات الأهم عند المصريين رغم الحروب الجارية والمشكلات العالمية التي يشهدها العالم حاليا.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية حول آخر تطورات قضية المياه، بمقر وزارة الري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من خبراء المياه المحليين والدوليين وعدد من الإعلاميين.

وأكد جبر، في كلمته، على أن سد النهضة يعتبر الشغل الشاغل لاهتمام المصريين خصوصًا بعد التشغيل الذي حصل مؤخرا، لافتا إلى أن القضية التي تستحوذ على اهتمام المصريين أولا بأول رغم أن العالم أصبح كتلة من المشكلات المختلفة.

وأشار إلى أن جلسة اليوم تناقش عدد من الملفات أهمها سد النهضة، والحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ وإعادة استخدام المياه.

وأوضح أن الجلسة تستعرض أيضا الخطوات المستقبلية التي تتخذها مصر لمواجهة كل الاحتمالات والتشغيل والخطط التي تقوم مصر بتشغيلها، وهل تتعرض تشغيل الكهرباء في إثيوبيا مع اتفاق مبادئ سد النهضة.